Иностранцам, прибывающим в Москву из стран с большим числом заболевших коронавирусом, тоже придется самоизолироваться

Приказ мэра Москвы Сергея Собянина распространяется не только на россиян. Об этом вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила РБК. По ее словам, если иностранцы приезжают на срок более 14 дней, они должны провести в изоляции две недели. Если период их пребывания меньше, они все равно проведут в режиме изоляции все время, которое планировали быть в российской столице. Отмечается, что указ не распространяется на членов экипажа самолетов. Для них предусмотрено специальное медицинское наблюдение в подразделениях авиакомпаний.
2020-03-07T02:05:00+03:00
2020-03-07T02:06:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 07 марта 2020
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