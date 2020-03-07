Иностранцам, прибывающим в Москву из стран с большим числом заболевших коронавирусом, тоже придется самоизолироваться

Приказ мэра Москвы Сергея Собянина распространяется не только на россиян. Об этом вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила РБК. По ее словам, если иностранцы приезжают на срок более 14 дней, они должны провести в изоляции две недели. Если период их пребывания меньше, они все равно проведут в режиме изоляции все время, которое планировали быть в российской столице. Отмечается, что указ не распространяется на членов экипажа самолетов. Для них предусмотрено специальное медицинское наблюдение в подразделениях авиакомпаний.