Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться в выборы

Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы. Они прошли в стране 2 марта. Разведслужбы узнали о сговоре, целью которого был доступ к компьютерной системе избирательной комиссии. После этого у трех человек изъяли флеш-накопители и другое оборудование, а их самих депортировали, передают местные СМИ. Уточняется, что речь идет о россиянине, а также ливийце и американце с российскими корнями. Где находится еще один подозреваемый, неизвестно. Сами высланные утверждали, что работают в ExxonMobil