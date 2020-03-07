Европейская конфедерация волейбола не стала переносить из Италии матч 1⁄ 4 финала Кубка CEV между волейболистками «Бусто-Арсицио» и казанского «Динамо». Игра пройдет 11 марта, но без зрителей, сообщается на сайте организации. Изначально матч должен был состояться 4 марта в городе Бусто-Арсицио, который входит в затронутый коронавирусом регион Ломбардия. Там действуют ограничения, установленные правительством страны. В итоге игру отменили, а «Динамо» попросило перенести встречу на нейтральное поле или в Казань. В первом матче в России победу одержала казанская команда со счетом 3-0.