Lufthansa вдвое сократит программу полетов из-за коронавируса

Причиной такого решения стало резкое снижение продаж билетов и постоянные отмены рейсов в связи со вспышкой заболевания в различных странах мира. В частности, немецкая компания откажется от полетов двухпалубных лайнеров Airbus 380. Все имеющиеся у Lufthansa Group 14 самолетов этой модели в ближайшие несколько недель будут оставаться в аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне. Это уже второе за неделю заявление Lufthansa о сокращении полетной программы, сообщает Business Traveller. В минувший понедельник компания сообщила о планах сократить число рейсов на 25%.