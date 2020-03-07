Совладелец «Лукойла» Леонид Федун оценил потери России от развала сделки с ОПЕК в 100-150 миллионов долларов в день

Он назвал это решение «очень неожиданным» и «нерациональным». По его словам, такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день, пишет The Bell.

Накануне участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи, на чем из-за падения спроса на фоне коронавируса настаивала Саудовская Аравия. Россия, на которую должно было прийтись треть сокращения, выступила против. Российские нефтяники заявили, что влияние эпидемии на цены будет кратковременным.