Он назвал это решение «очень неожиданным» и «нерациональным». По его словам, такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день, пишет The Bell.
Накануне участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи, на чем из-за падения спроса на фоне коронавируса настаивала Саудовская Аравия. Россия, на которую должно было прийтись треть сокращения, выступила против. Российские нефтяники заявили, что влияние эпидемии на цены будет кратковременным.
Совладелец «Лукойла» Леонид Федун оценил потери России от развала сделки с ОПЕК в 100-150 миллионов долларов в день
Он назвал это решение «очень неожиданным» и «нерациональным». По его словам, такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день, пишет The Bell.