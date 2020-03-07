Пензенская прокуратура попросила снизить сроки заключения двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила снизить сроки заключения осужденным фигурантам дела «Сети» Максиму Иванкину и Андрею Чернову. Они приговорены к 13 и 14 годам колонии строгого режима по обвинению в участии в террористическом сообществе и попытке сбыта наркотиков в крупном размере. По мнению прокурора, при вынесении приговора суд не учел, что обвиняемые «дали признательные показания и активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других преступников», пишет издание «7×7». По его данным, представление ведомства датировано 20 февраля, адвокаты сообщили о его получении накануне.