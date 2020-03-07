В Швеции задержали 29-летнего россиянина, потозреваемого в попытке убийства чеченского блогера Тумсо Абдурахманова

В Швеции задержали 29-летнего гражданина России, потозреваемого в попытке убийства чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. По данным Reuters, это произошло в городе Евле еще 1 марта. Также под стражу отправлена предполагаемая сообщница нападавшего — 30-летняя россиянка, о которой раньше не сообщалось. Aftonbladet со ссылкой на прокурора пишет, что женщина задержана за пособничество и подстрекательство к покушению на убийство. Напомню, нападение на Абдурахманова, который сейчас живет Швеции, произошло 26 февраля. Киллер проник в его квартиру, представившись полицейским. Он пытался ударить блогера молотком, но был обезврежен.