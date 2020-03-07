В ряде городов России, а также за рубежом, сегодня начинается благотворительная акция в пользу жертв домашнего насилия «Не виновата».

Концерты, лекции, выставки, дискуссии, маркеты, диджей-сеты, перфомансы и кинопоказы организуют на совершенно разных площадках. Мероприятия в рамках акции «Не виновата» будут проходить и следующие два дня. Всю прибыль направят организациям, фондам, кризисным центрам, которые борются с проблемой домашнего насилия, отмечают организаторы. За рубежом акция начнется в Варшаве и Минске, а в России сегодня участие принимают более 10 городов – от Москвы до Владивостока. Например, вырученные на мероприятиях в столице деньги перечислят кризисному центру «Китеж» и «Консорциуму женских неправительственных объединений». Между тем, в Хабаровске (город впервые участвует в акции) центр помощи женщинам «Не одна» отказался от пожертвований. Как пишет издание «Такие дела», его представители объяснили это тем, что сотрудники центра придерживаются православных взглядов и выступают против закона о профилактике домашнего насилия.

В 2017 году вступил в силу закон о декриминализации побоев в семье. В следующем году российских женщин признали одними из самых незащищенных в мире — Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите от насилия.