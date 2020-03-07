Развалилась сделка с ОПЕК. Картель предлагал дополнительно снизить добычу сырья из-за падения спроса на нефть в связи с мерами по борьбе коронавируса. С 1 апреля никаких ограничений на добычу нефти не будет, сообщил по итогам встрече в Вене глава Минэнерго Александр Новак. После этого котировки смеси Brent пробили отметку в 46 долларов за баррель. Слабеет рубль – доллар уже за 68, евро – больше 77. Впереди глобальный кризис, сказал Эху Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев
Тем временем, агентство Блумберг отмечает, что возможно падение цен нефть до 40 долларов за баррель.
Мировые цены на нефть рухнули на 9-10% на фоне отказа России сократить нефтедобычу
Развалилась сделка с ОПЕК. Картель предлагал дополнительно снизить добычу сырья из-за падения спроса на нефть в связи с мерами по борьбе коронавируса. С 1 апреля никаких ограничений на добычу нефти не будет, сообщил по итогам встрече в Вене глава Минэнерго Александр Новак. После этого котировки смеси Brent пробили отметку в 46 долларов за баррель. Слабеет рубль – доллар уже за 68, евро – больше 77. Впереди глобальный кризис, сказал Эху Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев