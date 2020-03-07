Мировые цены на нефть рухнули на 9-10% на фоне отказа России сократить нефтедобычу

Развалилась сделка с ОПЕК. Картель предлагал дополнительно снизить добычу сырья из-за падения спроса на нефть в связи с мерами по борьбе коронавируса. С 1 апреля никаких ограничений на добычу нефти не будет, сообщил по итогам встрече в Вене глава Минэнерго Александр Новак. После этого котировки смеси Brent пробили отметку в 46 долларов за баррель. Слабеет рубль – доллар уже за 68, евро – больше 77. Впереди глобальный кризис, сказал Эху Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев

Тем временем, агентство Блумберг отмечает, что возможно падение цен нефть до 40 долларов за баррель.