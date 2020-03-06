Странам ОПЕК не удалось уговорить Россию на новое сокращение добычи нефти

Об этом сообщает агентство Reuters. По итогам встречи в Вене, министр энергетики Александр Новак заявил, что с 1 апреля у стран ОПЕК+ нет обязательств по сокращению нефтедобычи, — передает ТАСС. На этих новостях нефть Brent впервые с 2017 года подешевела до 46 долларов за баррель.