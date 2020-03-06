Президент Украины отвел год на переговоры с Россией о прекращения конфликта в Донбассе

Если прогресса не будет, Киев может выйти из переговоров, сказал Владимир Зеленский в интервью британской газете «Гардиан». Украинский лидер отметил, что не будет вести диалог с Москвой по этому вопросу в течение всего своего президентского срока.
2020-03-06T23:02:00+03:00
2020-03-06T23:02:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 06 марта 2020
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