Власти Москвы уверяют, что первый заболевший в столице коронавирусом выздоровел всего после нескольких дней лечения

Он будет выписан в ближайшие дни, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Зачем еще нужно держать этого человека в больнице, она не уточнила. Вчера в Москве, по официальным данным, был один заболевший, сегодня сообщили о пяти новых случаях. Гражданам, прибывшим в Москву из 11 стран, в том числе ряда государств Европы и из США, предписано самоизолироваться на полмесяца. С завтрашнего дня Россия закрывает границу с Ираном.