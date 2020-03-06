Власти Москвы уверяют, что первый заболевший в столице коронавирусом выздоровел всего после нескольких дней лечения

Он будет выписан в ближайшие дни, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Зачем еще нужно держать этого человека в больнице, она не уточнила. Вчера в Москве, по официальным данным, был один заболевший, сегодня сообщили о пяти новых случаях. Гражданам, прибывшим в Москву из 11 стран, в том числе ряда государств Европы и из США, предписано самоизолироваться на полмесяца. С завтрашнего дня Россия закрывает границу с Ираном.
2020-03-06T23:01:00+03:00
2020-03-06T23:01:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2600924-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 06 марта 2020
Загрузка комментариев...