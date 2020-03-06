В столице Афганистана в результате теракта убиты более 30 человек, 60 ранены. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Нападение произошло спустя меньше недели после подписания мирного соглашения между США и запрещенным в России движениям «Талибан».