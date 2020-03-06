В мэрии Екатеринбурга раскритиковали установку табличек проекта «Последний адрес»

Начальник городского департамента архитектуры Алексей Храмов заявил, что его ведомство не приветствует размещение памятных знаков, содержащих сведения о жертвах политических репрессий, на фасадах зданий и сооружений. В его ответе члену общества «Мемориал» Владимиру Панкову, который приводит сайт Znak.com, говорится, что это самовольно установленные объекты.