Россия с завтрашнего дня закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

Въезд из этой страны будет запрещен. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас прибывшие в Москву из Ирана согласно указу мэра Сергея Собянина должны самоизолироваться на 14 дней. Точно так же должны поступать те, приезжает в Москву еще из 10 стран со вспышкой коронавируса. В списке 7 стран Европы и США.
2020-03-06T22:31:00+03:00
2020-03-06T22:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 06 марта 2020
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