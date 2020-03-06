Россия с завтрашнего дня закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

Въезд из этой страны будет запрещен. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас прибывшие в Москву из Ирана согласно указу мэра Сергея Собянина должны самоизолироваться на 14 дней. Точно так же должны поступать те, приезжает в Москву еще из 10 стран со вспышкой коронавируса. В списке 7 стран Европы и США.