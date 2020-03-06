Прокуратура Пензенской области попросила снизить сроки двум фигурантам дела «Сети». Максим Иванкин был приговорен к 13 годам лишения свободы, Андрей Чернов – к 14. По мнению прокурора Сергея Семеренко, суд не учел, что они дали признательные показания и сотрудничали со следствием., сообщает сетевое издание «7x7».

Ранее суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела о создании террористического сообщества к срокам от 6 до 18 лет. Осужденные ранее сообщили, что их пытали. Организация «Сеть» признана в России террористической и запрещена, но о ней стало известно только из материалов дела.