Акции материнской компании «Тинькофф банка» рухнули после новости о болезни Олега Тинькова

Сегодня вечером бизнесмен обнародовал заявление, в котором рассказал, что болен острой формой лейкемии.

Глобальные депозитарные расписки TCS Group Holding, которая владеет «Тинькофф банком», обвалились почти на 25 процентов в ходе торгов на Московской бирже. Сопоставимое падение отмечено и на Лондонской бирже. Таким образом рынок отреагировал на заявление Тинькова о лейкемии – по словам бизнесмена, он узнал о своей болезни в октябре и уже прошел несколько курсов химиотерапии.

Ранее сегодня стала известна суть претензий, которые предъявляют предпринимателю власти США – речь идет о сокрытии миллиарда долларов от налогов. На прошлой неделе Тиньков был арестован в Лондоне по запросу Вашингтона, но вышел под залог в 20 миллионов фунтов. Как сообщает интернет-издание The Bell, болезнь основателя «Тинькофф банка» может стать основанием для отказа в его экстрадиции в США. Об этом говорится в договоре между двумя странами, который регулирует условия выдачи. Если судья сочтет физическое состояние Тинькова плохим, бизнесмена могут освободить либо отложить слушания до тех пор, пока он не пойдет на поправку.

По обвинению в уклонении от уплаты налогов Тинькову грозит до шести лет тюрьмы.