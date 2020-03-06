Корпорации Google, Facebook, Amazon, Microsoft и ряд других призвали своих сотрудников работать из дома

Это связано с угрозой распространения коронавируса, пишет издание Business Insider. В феврале технологические гиганты ограничили деловые поездки своих сотрудников, отменили участие в крупных конференциях и временно прекратили очные собеседования для приема на работу
2020-03-06T22:03:00+03:00
2020-03-06T22:05:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:03, 06 марта 2020
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