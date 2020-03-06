Владимир Путин заявил, что России сейчас важнее стабильность, а не сменяемость власти

Президент сказал это на встрече с общественностью в Иваново. Путин также сказал, что воспринимает работу на посту президента как свою судьбу.

Такая позиция может быть проявлением страха потерять власть и понести ответственность за свои действия, сказал «Эху» депутат Госдумы, глава столичного отделения КПРФ Валерий Рашкин. «Он зарвался совсем. Он не понимает, что есть сама природа сменяемости власти в любом государстве и, тем более, в Российской Федерации. Надо предполагать, он не видит в России, [где проживает] более 146 миллионов граждан, более талантливого, чем он сам. Это уже на грани болезни. Говорить, что власть несменяема, — это самая настоящая провокация, потому что народ, конечно, не потерпит, сколько можно», — сказал Рашкин в эфире «Эха Москвы».

Владимир Путин также дал понять, что не собирается возглавить Госсовет с расширенными полномочиями после окончания нынешнего президентского срока. По его словам, России нужна сильная президентская власть, а двоевластие губительно. По действующей Конституции Путин в 2024 году должен уйти с поста президента, но глава государства предложил внести в нее поправки.