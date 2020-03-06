На голосовании по Конституции на всех избирательных участках в Москве будет видеонаблюдение

Будет идти прямая трансляция с камер в интернете. Об этом говорится в ответе столичного мэра Сергея Собянина на запрос зампреда Общественной палаты Москвы и главы общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова. Документ он опубликовал в своем телеграм-канале. Всенародное голосование по поправкам в Конституцию намечено на 22 апреля.
2020-03-06T21:32:00+03:00
2020-03-06T21:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 06 марта 2020
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