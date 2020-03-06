На голосовании по Конституции на всех избирательных участках в Москве будет видеонаблюдение

Будет идти прямая трансляция с камер в интернете. Об этом говорится в ответе столичного мэра Сергея Собянина на запрос зампреда Общественной палаты Москвы и главы общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова. Документ он опубликовал в своем телеграм-канале. Всенародное голосование по поправкам в Конституцию намечено на 22 апреля.