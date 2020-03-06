Во Всемирной организации здравоохранения обсудили проведение Олимпиады в Токио без зрителей

Представители организации провели двухчасовую телефонную конференцию с медперсоналом международных спортивных федераций, — сообщает The New York Times со ссылкой на источники. В пресс-службе ВОЗ от комментариев отказались. При этом глава одного из подразделений Всемирной организации здравоохранения призвал не надеяться, что к лету коронавирус будет побежден. Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.
2020-03-06T21:31:00+03:00
2020-03-06T21:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 06 марта 2020
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