Во Всемирной организации здравоохранения обсудили проведение Олимпиады в Токио без зрителей

Представители организации провели двухчасовую телефонную конференцию с медперсоналом международных спортивных федераций, — сообщает The New York Times со ссылкой на источники. В пресс-службе ВОЗ от комментариев отказались. При этом глава одного из подразделений Всемирной организации здравоохранения призвал не надеяться, что к лету коронавирус будет побежден. Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.