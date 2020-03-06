ФБК обвинил власти Москвы в закупке медицинских масок по завышенным ценам

Фонд борьбы с коррупцией обвинил власти Москвы в закупке медицинских масок по завышенным ценам. Затем те же маски продают в аптеках втридорога. Об этом рассказал на своем YouTube-канале основатель ФБК Алексей Навальный.

Комментариев от мэрии Москвы по этому поводу пока нет. В то же время, сотрудники ФБК получили документ из Басманного суда, где обосновывается блокировка счетов их родственников, в том числе, детей двух и трех лет. В фонде это связывают с политическим давлением из-за публикации о коррупции.