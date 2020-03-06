Первый заболевший в Москве коронавирусом выздоровел, но из больницы его сегодня не выпустят

Это следует из заявления вице-мэра Анастасии Раковой. По ее словам, пациента выпишут в ближайшие дни, с чем связана задержка она не уточнила. Еще накануне в Москве официально был только один носитель коронавируса, сегодня стало известно, что их уже шесть. Вчера вечером столичные власти ввели режим повышенной готовности. По указу Сергея Собянина, самоизолироваться на 14 дней обязаны прибывшие из 11 стран, в том числе США.