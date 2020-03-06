Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Чехии. Из-за коронавируса соревнования в Нове Место прошли без зрителей. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе, третье место занял еще один норвежец Тарье Бё. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который занял 17 место.
2020-03-06T21:02:00+03:00
2020-03-06T21:03:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2600890-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:02, 06 марта 2020
Загрузка комментариев...