Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Чехии. Из-за коронавируса соревнования в Нове Место прошли без зрителей. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе, третье место занял еще один норвежец Тарье Бё. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который занял 17 место.