Число жертв теракта в столице Афганистана превысило 30 человек. Нападение со стрельбой и взрывами произошло во время церемонии, посвященной памяти лидера афганских шиитов Абдулла Али Мазари, который был убит талибами в 1995 году. Запрещенное в России движение «Талибан» заявило о своей непричастности к этому нападению. Недавно талибы и США заключили мирное соглашение.
2020-03-06T21:01:00+03:00
2020-03-06T21:02:44+03:00
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21:01, 06 марта 2020
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