Число жертв теракта в столице Афганистана превысило 30 человек. Нападение со стрельбой и взрывами произошло во время церемонии, посвященной памяти лидера афганских шиитов Абдулла Али Мазари, который был убит талибами в 1995 году. Запрещенное в России движение «Талибан» заявило о своей непричастности к этому нападению. Недавно талибы и США заключили мирное соглашение.