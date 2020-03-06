Владимир Путин отказался возглавить Госсовет после окончания президентского срока

Глава государства сказал, что это может привести к двоевластию, что, по его мнению, губительно для России. Президента спросили об этом на встрече с общественностью в Ивановской области. Путин заявил, что в России без сильной президентской власти будет плохо. Ранее ряд экспертов предложили, что Путин, по примеру Казахстана, может стать своего рода «отцом нации» на посту главы Госсовета, когда по Конституции должен будет уйти с поста президента.