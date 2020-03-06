Курс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть

Доллар подорожал на 80 копеек и приблизился к отметке 68 с половиной рублей. А евро за день прибавил почти полтора рубля и теперь дороже 77. При этом еще в середине января евро стоил 68 рублей, а доллар – 61. Цена на нефть марки Brent за день упала на 9% — ниже 47 долларов за баррель, что произошло впервые с лета 2017 года. Как передает агентство Reuters, странам ОПЕК не удалось уговорить Россию сократить добычу нефти. С 1 апреля никаких ограничений на нефтедобычу уже не будет. Между тем спрос на нефть в мире резко снижается из-за мер по борьбе с коронавирусом.
2020-03-06T21:00:00+03:00
2020-03-06T21:01:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 06 марта 2020
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