Адвокат Марина Дубровина попросила о госзащите после нападения в Грозном. Она обратилась к главе Следственного комитета. Как пишет «Новая газета», в своем заявлении Дубровина рассказала, что получала угрозы от начальника полиции чеченского города Шали. Сейчас она ведет четыре уголовных дела и является адвокатом семерых чеченцев, которые, по их словам, стали жертвами похищения и пыток.