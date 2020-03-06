Адвокат Марина Дубровина попросила о госзащите после нападения в Грозном. Она обратилась к главе Следственного комитета. Как пишет «Новая газета», в своем заявлении Дубровина рассказала, что получала угрозы от начальника полиции чеченского города Шали. Сейчас она ведет четыре уголовных дела и является адвокатом семерых чеченцев, которые, по их словам, стали жертвами похищения и пыток.
2020-03-06T20:31:00+03:00
2020-03-06T20:32:13+03:00
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20:31, 06 марта 2020
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