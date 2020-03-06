В Ингушетии арестован 42 фигурант дела о столкновении с силовиками на митинге в Магасе. Об этом сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал». Житель Нальчика Ахмед Чахкиев был задержан накануне, его отвезли на допрос, а затем отправили в изолятор. Уголовные дела возбудили из-за митинга в Магасе, когда весной прошлого года в Ингушетии возобновились протесты против новых границ с Чечней. Более 20 фигурантов приговорены к реальным срокам.