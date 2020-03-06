Во Всемирной организации здравоохранения призвали не надеяться, что коронавирус исчезнет к лету. Пока неизвестно, какой будет его активность в различных климатических условиях, — сказал в Женеве исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Коронавирус продолжает распространяться по миру. По последним данным, число зараженных превысило 100 тысяч. Скончались почти 3,5 тысячи. Большинство из них – в Китае.
2020-03-06T20:30:00+03:00
2020-03-06T20:31:00+03:00
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20:30, 06 марта 2020
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