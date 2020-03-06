Болезнь Олега Тинькова может быть основанием для отказа в его экстрадиции из Великобритании в США

Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на соответствующий договор между двумя странами. В конце февраля российский миллиардер был задержан в Лондоне по запросу США, где его обвиняют в сокрытии активов на миллиард долларов от налогов при выходе из американского гражданства в 2013 году. Тинькову, который был освобожден под залог, грозит до 6 лет тюрьмы. Этим вечером бизнесмен сообщил, что в октябре ему поставили диагноз «острая лейкемия» и он прошел несколько курсов химиотерапии. После этого стоимость ценных бумаг материнской компании «Тинькофф-Банка» на Московской бирже упала почти на 30%.
2020-03-06T20:29:00+03:00
2020-03-06T20:30:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:29, 06 марта 2020
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