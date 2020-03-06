Сотрудники ФБК получили документы из Басманного суда, в которых обосновывается блокировка счетов членов их семей

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией получили документы из Басманного суда, в которых обосновывается блокировка счетов членов их семей. В числе прочих, действия оперативников затрагивают малолетних детей и абсолютно случайных людей. Об этом «Эху» рассказал директор ФБК Иван Жданов. Сотрудники ФБК уверены, что на них оказывается сильное политическое воздействие с целью помешать деятельности организации, однако Фонд не собирается прекращать свою работу, добавил Иван Жданов.
2020-03-06T20:02:00+03:00
2020-03-06T20:07:47+03:00
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Эксклюзив Эха 20:02, 06 марта 2020
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