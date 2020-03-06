Гражданам Италии рекомендуют не ездить в Россию при наличии даже самых легких симптомов простуды

В посольстве страны в Москве это объяснили введением антивирусных мер. В частности, власти столицы накануне обязали всех прибывших из стран со вспышкой коронавирусной инфекции самоизолироваться на 14 дней. В этом списке уже 11 государств, в том числе Италия, еще несколько стран Европы и США.
2020-03-06T20:01:00+03:00
2020-03-06T20:06:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 06 марта 2020
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