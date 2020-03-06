В мэрии Москвы заявили, что первый заразившийся коронавирусом в столице уже выздоровел. На это ушло всего три дня. Пробы об отсутствии инфекции подтвердились несколько раз, — сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, при этом пациент будет выписан не сегодня, а, по ее словам, только в ближайшие дни, — передает РИА «Новости». Почему – она не уточнила. Между тем, в Москве за сутки число заболевших коронавирусом резко выросло. Если вчера был один, то сегодня стало известно о пяти новых случаях заражения.