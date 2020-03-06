В Москве при проведении голосования по поправкам в Конституцию на избирательных участках будет видеонаблюдение

Это следует из ответа мэра Москвы Сергея Собянина на соответствующее обращение зампреда Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова. В письме говорится, что дополнительные избирательные участки, если они будут образованы, также будут оборудованы видеокамерами. Кроме того, на избирательных участках будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Всенародное голосование по поправкам в Конституцию намечено на 22 апреля.