Владимир Путин вспомнил, как прыгал с парашютом во время службы в КГБ. По словам президента, у его коллеги парашют не раскрылся, но он остался жив, потому что все сделал правильно, — цитирует информагентства. Путин рассказал это, когда посетил в Иваново парашютный завод «Полет». В городе невест ему также предложили жениться.
2020-03-06T19:31:00+03:00
2020-03-06T19:32:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2600856-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 06 марта 2020
Загрузка комментариев...