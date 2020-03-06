Владимир Путин вспомнил, как прыгал с парашютом во время службы в КГБ. По словам президента, у его коллеги парашют не раскрылся, но он остался жив, потому что все сделал правильно, — цитирует информагентства. Путин рассказал это, когда посетил в Иваново парашютный завод «Полет». В городе невест ему также предложили жениться.