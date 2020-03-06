Продолжается обвал мировых цен на нефть

Биржевые котировки смеси Brent за день снизились уже почти на 9%. Вечером они пробили отметку в 46 долларов за баррель. По словам источника ТАСС, встреча стран ОПЕК+ с участием России завершилась провалом. Стороны не договорились сократить добычу нефти из-за падающего спроса в условиях борьбы с коронавирусом.
2020-03-06T19:31:00+03:00
2020-03-06T19:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 06 марта 2020
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