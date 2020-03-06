Продолжается обвал мировых цен на нефть

Биржевые котировки смеси Brent за день снизились уже почти на 9%. Вечером они пробили отметку в 46 долларов за баррель. По словам источника ТАСС, встреча стран ОПЕК+ с участием России завершилась провалом. Стороны не договорились сократить добычу нефти из-за падающего спроса в условиях борьбы с коронавирусом.