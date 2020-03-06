Стоимость ценных бумаг компании Тинькова рухнула на Московской бирже почти на 30% после его слов о том, что у него рак

Стоимость ценных бумаг компании Олега Тинькова рухнула на Московской бирже почти на 30% после его слов о том, что у него рак. На Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки материнской структуры Тинькофф-Банка подешевели на четверть. Миллиардер этим вечером сообщил, что в октябре ему поставили диагноз «острая форма лейкемии» и он прошел несколько курсов химиотерапии. Тиньков подчеркнул, что с бизнесом у него все хорошо и он уже пару лет как отошел от операционной деятельности. Бизнесмен находится в Лондоне, где освобожден под залог по делу о нарушении американского налогового законодательства.
2020-03-06T19:30:00+03:00
2020-03-06T19:31:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 06 марта 2020
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