Стоимость ценных бумаг компании Тинькова рухнула на Московской бирже почти на 30% после его слов о том, что у него рак

Стоимость ценных бумаг компании Олега Тинькова рухнула на Московской бирже почти на 30% после его слов о том, что у него рак. На Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки материнской структуры Тинькофф-Банка подешевели на четверть. Миллиардер этим вечером сообщил, что в октябре ему поставили диагноз «острая форма лейкемии» и он прошел несколько курсов химиотерапии. Тиньков подчеркнул, что с бизнесом у него все хорошо и он уже пару лет как отошел от операционной деятельности. Бизнесмен находится в Лондоне, где освобожден под залог по делу о нарушении американского налогового законодательства.