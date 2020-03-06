Генпрокуратура заявила, что юрисдикция суда в Гааге, где будут рассматривать дело о боинге, не распространяется на РФ

Генпрокуратура заявила, что юрисдикция суда в Гааге, где будут рассматривать дело о сбитом боинге, не распространяется на Россию. Российская Федерация не является участницей этого процесса, — отметили в ведомстве. В Нидерландах 9 марта начнется суд по делу об уничтожении пассажирского самолета в июле 2014-го года, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Заочно судить будут 4 человек – троих россиян и одного украинца. Международная следственная группа ранее пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из ЗРК «Бук», который привезли на востоке Украины из России.