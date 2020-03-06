Одноразовая медицинская маска не должна стоить дороже нескольких рублей

Это заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский. Он назвал необоснованное повышение цен на эти изделия пиром во время чумы и экономическим мародерством, — передает «Интерфакс». Во Всемирной организации здравоохранении неоднократно предупреждали, что медицинские маски не защищают вообще ни от каких вирусов. Они недостаточно плотно прилегают к лицу и оставляют открытыми глаза. Но маски делают больных людей менее опасными для окружающих.