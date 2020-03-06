Одноразовая медицинская маска не должна стоить дороже нескольких рублей

Это заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский. Он назвал необоснованное повышение цен на эти изделия пиром во время чумы и экономическим мародерством, — передает «Интерфакс». Во Всемирной организации здравоохранении неоднократно предупреждали, что медицинские маски не защищают вообще ни от каких вирусов. Они недостаточно плотно прилегают к лицу и оставляют открытыми глаза. Но маски делают больных людей менее опасными для окружающих.
2020-03-06T19:04:00+03:00
2020-03-06T19:04:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 06 марта 2020
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