Власти Москвы уточнили список стран с высоким риском заражения коронавирусом

Прибывающим из этих государств предписано самоизолироваться на две недели.

Управление Роспотребнадзора по Москве обнародовало список из 11 стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Ранее в нем находились Китай, Италия, Иран и ряд других государств, но теперь перечень также пополнился США, Норвегией, Великобританией и Швейцарией. Как сообщает «Интерфакс», прибывшие из этих стран должны оставаться дома две недели даже при отсутствии симптомов. Больничный лист будут доставлять курьеры на дом.

Накануне в столице было объявлено о «режиме повышенной готовности» из-за коронавируса. В частности, работодателей обязали измерять сотрудникам температуру и не допускать к работе тех, у кого она повышена.

По данным интернет-издания «Медиазона», мэрия уже задействовала некоторые средства, включая полицейский надзор и слежку с помощью камер с распознаванием лиц. Ситуация находится на контроле у заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

В России за последние сутки зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом: пять в Москве и один в Нижнем Новгороде.