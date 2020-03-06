Акции материнской компании «Тинькофф-Банка» рухнули на Московской бирже более чем на 20%. США обвиняют Тинькова в сокрытии подлинных доходов и уклонении от уплаты налогов, когда он был американским гражданином. Сегодня миллиардер сообщил, что у него острая форма лейкемии.
2020-03-06T19:02:00+03:00
2020-03-06T19:02:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2600836-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:02, 06 марта 2020
Загрузка комментариев...