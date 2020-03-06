Акции материнской компании «Тинькофф-Банка» рухнули на Московской бирже более чем на 20%. США обвиняют Тинькова в сокрытии подлинных доходов и уклонении от уплаты налогов, когда он был американским гражданином. Сегодня миллиардер сообщил, что у него острая форма лейкемии.