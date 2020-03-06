Владимир Путин дал понять, что не возглавит Госсовет после окончания нынешнего президентского срока. В разговоре с представителями общественности в Иваново глава государства сказал, что двоевластие губительно для России.

Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию вносятся как минимум на 30, а то и на 50 лет. По действующей Конституции после 2024 года Путин должен уйти с поста президента. Ранее некоторые политологи предположили, что Путин может после этого возглавить Госсовет с расширенными полномочиями и остаться у власти.