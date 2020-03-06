В МИД Украины подтвердили смерть в Москве двух украинских шахматистов. По данным СМИ, это 27-летний гроссмейстер Станислав Богданович и 18-летняя Александра Вернигора, которые были найдены мертвыми в одной квартире. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Богданович был чемпионом Украины по быстрым шахматам, — передает «Интерфакс».