В МИД Украины подтвердили смерть в Москве двух украинских шахматистов. По данным СМИ, это 27-летний гроссмейстер Станислав Богданович и 18-летняя Александра Вернигора, которые были найдены мертвыми в одной квартире. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Богданович был чемпионом Украины по быстрым шахматам, — передает «Интерфакс».
2020-03-06T18:31:00+03:00
2020-03-06T18:32:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2600812-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 06 марта 2020
Загрузка комментариев...