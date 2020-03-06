Миллиардер Олег Тиньков сообщил, что у него острая форма лейкемии

С октября он прошел несколько курсов химиотерапии. Его заявление опубликовал журнал Форбс. Тиньков сейчас находится в Лондоне, где был освобожден под залог после ареста по запросу США. В Америке его обвиняют в том, что в бытность гражданином США Тиньков занизил свои доходы и активы на миллиард долларов, чтобы меньше платить налогов. В 2013-м году банкир вышел из американского гражданства. В США ему грозит срок до 6 лет заключения.
2020-03-06T18:31:00+03:00
2020-03-06T18:31:40+03:00
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18:31, 06 марта 2020
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