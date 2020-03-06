В России за сутки зафиксированы шесть новых случаев коронавируса, из них пять – в столице. В оперативном штабе сообщили, что все они связаны с поездками в Италию. Тем временем, список стран, прибывших из которых власти Москвы призывают самоизолироваться до 14 дней, вырос до 11. В него включили США.
2020-03-06T18:31:00+03:00
2020-03-06T18:31:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2600808-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 06 марта 2020
Загрузка комментариев...