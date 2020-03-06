Владимир Путин заявил, что сменяемость власти нужно обеспечить потом, когда страна «наберет побольше жирка». По словам президента, сейчас может быть важнее стабильность. Его цитируют информагентства. На встрече с представительницами общественности в Иваново Путин сказал, что дело не в том, что он устал или хочет уйти куда-то в сторону, а в том, что он воспринимает свою работу на посту президента как судьбу.