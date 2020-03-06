В чешском Нове-Место продолжается этап Кубка Мира по биатлону

Сегодня в программе — мужская спринтерская гонка.



По решению чешских властей из-за угрозы коронавируса этап проходит без зрителей. Организаторы уже подсчитали убытки, которые превысят 2,5 миллиона Евро. Впрочем, с тем, что здоровье в данном случае дороже, спорить не стали.

Главная интрига мужского спринта – возвращение Александра Логинова, который, напомним, отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира в Антерсельве из-за обысков. Сегодня, к слову, итальянские карабинеры подтвердили, что никаких явных улик, так или иначе связанных с допингом, у Александра обнаружено не было.

На старт сегодняшнего спринта Логинов выйдет первым из россиян. Действующему чемпиону мира в этом виде программы достался 4-й номер. Девятым уйдет в гонку Матвей Елисеев. Всего же в спринте примут участие шестеро наших биатлонистов. Главными конкурентами Логинова станут прежде всего братья Бе из Норвегии и Мартен Фуркад. Впрочем, французская команда сегодня так сильна, что за медали здесь способен побороться едва ли не каждый. .

Мужская спринтерская гонка на этапе Кубка Мира в чешском Нове-Место начнется в 19.30 по московскому времени. Трансляция на канале Матч ТВ.