ФБР решило найти информаторов при помощи Владимира Высоцкого

Федеральное бюро расследований решило найти информаторов при помощи Владимира Высоцкого. Фотографию поэта, автора песен и актёра спецслужба разместила в рекламе в соцсетях. Это вызвало негативную реакцию сына Высоцкого.

Чёрно-белое фото Глеба Жеглова в кепке, на нём внизу логотип ФБР и надпись на русском: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». Таким довольно неожиданным способом спецслужба решила привлечь русскоязычных пользователей. Их просят делиться информацией, которая, как считают в ведомстве, могла бы помочь в борьбе с угрозами. Ссылка ведет на страницу программы контрразведки ФБР. На двух языках – английском и русском — пользователей просят предоставлять информацию в интересах защиты национальной безопасности США. И указан адрес. Аналогичную рекламу ФБР запустило и в инстаграме.

Действия ведомства раскритиковал сын Владимира Семёновича Никита Высоцкий. Глупой и бестактной назвал он рекламу Федерального бюро расследований. С этической точки зрения, это более чем странно, потому что ни Владимир Высоцкий, ни капитан Московского угрозыска Глеб Жеглов, которого он сыграл, не ассоциируется с людьми, склонными к доносительству, сказал сын актёра и директор Дома Высоцкого на Таганке агентству РИА «Новости». Он напомнил также, что реклама нарушает права собственности Одесской киностудии, снявшей «Место встречи». Никита Высоцкий может обсудить случившееся с юристами. Судиться с американцами, тем более с ФБР, практически бесполезно. Но позицию обозначить как-то надо, заключил Никита Высоцкий. Американская спецслужба, отметим, не первый раз прибегает к русскоязычной рекламе при поиске информаторов. Осенью прошлого года ФБР размещала фото девушки в шапочке, выпускницы вуза с подписью «Ради вашего будущего, ради вашей семьи». На другом снимке с шахматной фигурой у пользователя интересовались: «Не пора ли вам сделать ход?». Ещё на одном фото человек шёл по мосту, а надпись гласила: «Время строить мосты».

Рекламный пост с изображением Высоцкого появился ещё 24 февраля, но в СМИ информация попала только сегодня.