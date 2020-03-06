Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии миллиарда долларов от налогов. Российскому предпринимателю может грозить до шести лет тюрьмы.

Американский Минюст раскрыл суть обвинений в адрес Олега Тинькова, который ждет суда об экстрадиции в Лондоне. В обвинительном заключении говорится, что российский бизнесмен был гражданином США с 1996 по 2013 год. При выходе из американского гражданства состоятельные люди должны заплатить специальный налог, равный определенному проценту от всех активов. По версии властей США, на момент отказа от гражданства Тиньков владел собственностью больше чем на миллиард долларов. Значительная часть суммы – это оценка его доли в головной компании «Тинькофф банка». При этом сам предприниматель указал годовой доход в 205 тысяч долларов, а активы оценил в 300 тысяч. Согласно американскому законодательству, речь идет о налоговом мошенничестве, пишет интернет-издание The Bell. По каждому из двух эпизодов Тинькову грозит до 3 лет тюрьмы.

На прошлой неделе бизнесмен был арестован в Лондоне по запросу США, но его оставили на свободе под залог в 20 миллионов фунтов. До окончания разбирательства ему предписано оставаться в британской столице. По ночам Тинькову запрещено покидать жилище, также ему пришлось сдать свои паспорта.

Между тем, предприниматель уже несет убытки – после обнародования обвинительного заключения стоимость расписок материнской компании «Тинькофф банка» на утренних торгах Московской биржи снизилась почти на 9 процентов. Почти то же самое произошло с бумагами и на Лондонской бирже.

Сам Тиньков только что заявил, что болен острой формой лейкемии. По словам бизнесмена, о диагнозе он узнал в октябре и уже успел пройти несколько курсов химиотерапии.